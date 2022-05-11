Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 16:52 57047
Збірна України підтвердила матч з Емполі
Сьогодні 14:39 259
Збірна України назвала заявку на матч з Боруссією М
Сьогодні 11:37 395
Циганков пропустить матч збірної України з Боруссією М
Сьогодні 11:11 391
Світоліна пропустить Ролан Гаррос
Сьогодні 09:25 563
Визначилася дата проведення Євро-2024 у Німеччині
Вчора 20:49 433
Помер перший президент України та акціонер Динамо Кравчук, - ЗМІ
Вчора 20:27 1039
УЄФА оголосила про новий формат єврокубків
Вчора 18:33 936
Усик очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії
Вчора 12:53 583
Заспіваємо на всю Європу! Шанси Kalush Orchestra стати переможцем Євробачення 2022
Вчора 12:16 689
Прямі трансляції

Чеснаков: Нам платять зарплату, але не у повному обсязі

Сьогодні 18:55 85 0
Футболіст розповів про стан справ у полтавському клубі
Чеснаков: Нам платять зарплату, але не у повному обсязі

Джерело - fanday.net.

Ворскла продовжує частково виплачувати зарплату футболістам, які вірять в те, що зіграють в новому сезоні Ліги конференцій.

Про це заявив захисник Володимир Чеснаков.

"Усі чекають завершення війни. Більш конкретно кажуть, якщо все буде добре, то в 20-х числах червня ми повинні всі зібратися, хто є на контракті у Ворскли, та розпочати підготовку до Ліги Конференцій. Адже кваліфікаційний раунд має відбутися вже наприкінці липня. За місяць до першої офіційної гри ми повинні зібратися. Не знаю, де саме це буде: чи в Полтаві, чи на Заході України, чи за кордоном. У теорії у нас є такі плани - зібрати команду та розпочати підготовку до єврокубків. Проте подивимось, як їх вдасться втілити.

Яка ситуація з фінансуванням команди? Нам платять зарплату, але не у повному обсязі. Потрібно сказати нашому керівництву дякую за те, що в даній ситуації продовжують платити гроші команді. Ми самі знаємо, що в інших командах взагалі нічого не платять. Тому нашим керівникам треба подякувати за те, що у таку важку хвилину нас підтримують: і морально, і фінансово.

Чи планують повертатися легіонери? Що взагалі казали про ситуацію в Україні? На мою думку, вони вже не повернуться в Україну", - зазначив Чеснаков.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вулвергемптон - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вулвергемптон - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 6566
Яшкін: Не здивуюся, якщо Ребров та Шевченко стануть співвласниками Динамо Яшкін: Не здивуюся, якщо Ребров та Шевченко стануть співвласниками Динамо 1497
Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець 9116
Вотфорд - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вотфорд - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 7152
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 1682
Ювентус - Інтер - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії Ювентус - Інтер - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії 5967
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 158652 5
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3267 2
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 7060 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6948 1
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 220920 5
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 20336 1