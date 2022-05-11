Ворскла продовжує частково виплачувати зарплату футболістам, які вірять в те, що зіграють в новому сезоні Ліги конференцій.

Про це заявив захисник Володимир Чеснаков.

"Усі чекають завершення війни. Більш конкретно кажуть, якщо все буде добре, то в 20-х числах червня ми повинні всі зібратися, хто є на контракті у Ворскли, та розпочати підготовку до Ліги Конференцій. Адже кваліфікаційний раунд має відбутися вже наприкінці липня. За місяць до першої офіційної гри ми повинні зібратися. Не знаю, де саме це буде: чи в Полтаві, чи на Заході України, чи за кордоном. У теорії у нас є такі плани - зібрати команду та розпочати підготовку до єврокубків. Проте подивимось, як їх вдасться втілити.

Яка ситуація з фінансуванням команди? Нам платять зарплату, але не у повному обсязі. Потрібно сказати нашому керівництву дякую за те, що в даній ситуації продовжують платити гроші команді. Ми самі знаємо, що в інших командах взагалі нічого не платять. Тому нашим керівникам треба подякувати за те, що у таку важку хвилину нас підтримують: і морально, і фінансово.

Чи планують повертатися легіонери? Що взагалі казали про ситуацію в Україні? На мою думку, вони вже не повернуться в Україну", - зазначив Чеснаков.