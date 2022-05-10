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Степаненко: Батьки не хочуть залишати будинок у Запоріжжі

Сьогодні 16:35 153 0
Півзахисник розповів про родичів, які залишилися в Запоріжжі
Степаненко: Батьки не хочуть залишати будинок у Запоріжжі
#Тарас Степаненко, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Батьки хавбека Шахтаря та збірної України Тараса Степаненка не хочуть виїзжджати до безпечного місця.

Про це українець розповів у інтерв'ю Parimatch Ukraine.

"Мої батьки у Запоріжжі. Там зараз не зовсім безпечно - йдуть бої за 40 км від міста, та й ракети до самого Запоріжжя прилітають. Навіть на острів-заповідник Хортиця, а там немає нічого, крім музею та пари ресторанів, - б'ють, аби бити. Прошу батьків виїхати у безпечніше місце, але вони не хочуть залишати будинок", - сказав Степаненко.

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