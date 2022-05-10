Степаненко: Батьки не хочуть залишати будинок у Запоріжжі

Батьки хавбека Шахтаря та збірної України Тараса Степаненка не хочуть виїзжджати до безпечного місця.

Про це українець розповів у інтерв'ю Parimatch Ukraine.

"Мої батьки у Запоріжжі. Там зараз не зовсім безпечно - йдуть бої за 40 км від міста, та й ракети до самого Запоріжжя прилітають. Навіть на острів-заповідник Хортиця, а там немає нічого, крім музею та пари ресторанів, - б'ють, аби бити. Прошу батьків виїхати у безпечніше місце, але вони не хочуть залишати будинок", - сказав Степаненко.