Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті планує посилити позицію центрального півзахисника під час літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє журналіст Фібріціо Романо.
Один з варіантів для містян - це півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба, чий контракт завершується влітку 2022 року. Крім цього, його також хоче підписати ПСЖ.
Ман Сіті розглядає не лише кандидатуру Поля, а й Френкі де Йонга з Барселони та хавбека Спортінгу Матеуша Нуньєша.
Manchester City will sign a new midfielder once Haaland saga's over. Paul Pogba has been discussed internally as @MikeKeegan_DM reported - still nothing advanced, PSG also in the race 🔵 #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2022
Frenkie de Jong, highly rated but expensive.
Scouts have monitored Matheus Nunes too. pic.twitter.com/NLL9t69SYR