Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 10:07 54848
Альварес прокоментував потенційний бій із Усиком
Сьогодні 13:25 154
Степаненко: У нас хороші шанси потрапити на чемпіонат світу
Сьогодні 11:19 178
Україна здобула 12 медалей у п’ятий день Дефлімпіади
Сьогодні 10:54 197
Ребров: Зараз ніхто не кричить, що з росії
Сьогодні 08:12 903
Петраков: Ми хочемо потрапити у фінальну частину чемпіонату світу
Вчора 18:43 460
Кварцяний дав вагому пораду Тимощуку
Вчора 17:55 6373
ПФЛ визнала сезон 2021/22 в Першій та Другій лігах недограним
Вчора 11:47 427
Усик - у ТОП-3 найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії
Вчора 09:46 370
Українці вперше стали призерами чемпіонату Європи з керлінгу
05.05.2022 22:26 598
Прямі трансляції

Манчестер Сіті може підписати Погба

Сьогодні 10:40 254 0
Француз може посилити лінію півзахисту
Манчестер Сіті може підписати Погба
#Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед, #Поль Погба

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті планує посилити позицію центрального півзахисника під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Фібріціо Романо.

Один з варіантів для містян - це півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба, чий контракт завершується влітку 2022 року. Крім цього, його також хоче підписати ПСЖ.

Ман Сіті розглядає не лише кандидатуру Поля, а й Френкі де Йонга з Барселони та хавбека Спортінгу Матеуша Нуньєша.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кварцяний дав вагому пораду Тимощуку Кварцяний дав вагому пораду Тимощуку 6373
Лестер - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Лестер - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5779
Норвіч - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Норвіч - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5408
Спеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Спеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 3729
Манчестер Сіті - Ньюкасл - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Ньюкасл - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 6268
Бенфіка - Порту - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Порту - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 4480
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 48386 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72001 2
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 12947 25
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 24595
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20019 3
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 22321 1