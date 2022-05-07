Француз може посилити лінію півзахисту

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті планує посилити позицію центрального півзахисника під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Фібріціо Романо.

Один з варіантів для містян - це півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба, чий контракт завершується влітку 2022 року. Крім цього, його також хоче підписати ПСЖ.

Ман Сіті розглядає не лише кандидатуру Поля, а й Френкі де Йонга з Барселони та хавбека Спортінгу Матеуша Нуньєша.