Манчестер Сіті планує посилити позицію центрального півзахисника під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Фібріціо Романо.

Один з варіантів для містян - це півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба, чий контракт завершується влітку 2022 року. Крім цього, його також хоче підписати ПСЖ.

Ман Сіті розглядає не лише кандидатуру Поля, а й Френкі де Йонга з Барселони та хавбека Спортінгу Матеуша Нуньєша.

Manchester City will sign a new midfielder once Haaland saga's over. Paul Pogba has been discussed internally as @MikeKeegan_DM reported - still nothing advanced, PSG also in the race 🔵 #MCFC



Frenkie de Jong, highly rated but expensive.

Scouts have monitored Matheus Nunes too. pic.twitter.com/NLL9t69SYR