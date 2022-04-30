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Баварія хоче підписати Лукаку

Сьогодні 12:25 288 0
Нападник може замінити Левандовського
Баварія хоче підписати Лукаку
#Баварія, #Лукаку, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Баварія під час літнього трансферного вікна може втратити Роберта Левандовського і вже зараз активно шукає заміну зірковому поляку.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Чемпіони Німеччини звернули увагу на форварда Челсі Ромелу Лукаку, який незадоволений своїм становищем у лондонському клубі. Сам 28-річний бельгієць неодноразово висловлював бажання повернутися до Інтера.

У нинішньому сезоні на рахунку Лукаку 12 голів та 2 асисти у 40 матчах за Челсі у всіх турнірах. Трансферна вартість форварда оцінюється у 85 мільйонів євро.

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