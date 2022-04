Баварія під час літнього трансферного вікна може втратити Роберта Левандовського і вже зараз активно шукає заміну зірковому поляку.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Чемпіони Німеччини звернули увагу на форварда Челсі Ромелу Лукаку, який незадоволений своїм становищем у лондонському клубі. Сам 28-річний бельгієць неодноразово висловлював бажання повернутися до Інтера.

У нинішньому сезоні на рахунку Лукаку 12 голів та 2 асисти у 40 матчах за Челсі у всіх турнірах. Трансферна вартість форварда оцінюється у 85 мільйонів євро.

Romelu Lukaku is a player Bayern 'would like to have'. He's always been discussed at the club since his time at Everton. But a move is unlikely due to the finances (high fee, €12m net wages). It's difficult, but if Lewandowski leaves, Bayern would like to have Lukaku [@cfbayern] pic.twitter.com/kO5R74Axbs