Клопп: Ліверпуль хоче виграти чотири трофеї

Джерело - ВВС.
Ліверпуль має на меті завершити сезон 2021/2022 років із чотирма трофеями.
Про це заявив наставник команди Юрген Клопп.
"Зараз команда справді націлена на чотири трофеї. Нічого не гарантовано, але потрібно це спробувати, потрібно насолодитися цим сезоном. Не знаю, чи вдасться нам виграти хоч щось, але ми спробуємо вичавити максимум.
Буде добре отримати все, що можливо", - сказав Клопп.
Ліверпуль змагається за титул АПЛ, близький до виходу у фінал Ліги чемпіонів, а також вийшов у фінал Кубка Англії та вже виграли Кубок англійської ліги.
Раніше Клопп продовжив контракт із Ліверпулем.