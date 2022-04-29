Клопп: Ліверпуль хоче виграти чотири трофеї

Ліверпуль має на меті завершити сезон 2021/2022 років із чотирма трофеями.

Про це заявив наставник команди Юрген Клопп.

"Зараз команда справді націлена на чотири трофеї. Нічого не гарантовано, але потрібно це спробувати, потрібно насолодитися цим сезоном. Не знаю, чи вдасться нам виграти хоч щось, але ми спробуємо вичавити максимум.

Буде добре отримати все, що можливо", - сказав Клопп.