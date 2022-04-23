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Баварія перемогла Боруссію Д, Лейпциг поступився Уніону. Результати 31 туру Бундесліги

Сьогодні 21:25 322 0
Результати 31 туру Бундесліги
Баварія перемогла Боруссію Д, Лейпциг поступився Уніону. Результати 31 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 31 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

31 тур, 23 квітня

Айнтрахт Франкфурт - Гоффенгайм 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 12 Н’Діка (автогол), 1:1 - 32 Н’Діка, 2:1 - 66 Камада, 2:2 - 78 Рюттер

Гройтер Фюрт - Баєр Леверкузен 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 5 Віллемс, 1:1 - 8 Шик, 1:2 - 18 Азмун, 1:3 - 58 Паулінью, 1:4 - 84 Паласіос

Кельн - Армінія Білефельд 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 3 Ут, 1:1 - 33 Губерс (автогол), 2:1 - 43 Модест, 3:1 - 86 Тільманн

РБ Лейпциг - Уніон Берлін 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Поульсен, 1:1 - 86 Міхель, 1:2 - 89 Беренс

Фрайбург - Боруссія М. 3:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 3 Бенсебаїні, 0:2 - 13 Емболо, 1:2 - 49 Гріфо, 2:2 - 61 Гантер, 3:2 - 80 Лінгарт, 3:3 - 90+3 Штіндль 

Баварія Мюнхен-Боруссія Д. 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 15 Гнабрі, 2:0 - 34 Левандовський, 2:1 - 52 Джан, 3:1 - 83 Мусіала

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