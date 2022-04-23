Баварія перемогла Боруссію Д, Лейпциг поступився Уніону. Результати 31 туру Бундесліги

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Відбулися матчі 31 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
31 тур, 23 квітня
Айнтрахт Франкфурт - Гоффенгайм 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 12 Н’Діка (автогол), 1:1 - 32 Н’Діка, 2:1 - 66 Камада, 2:2 - 78 Рюттер
Гройтер Фюрт - Баєр Леверкузен 1:4 (1:2)
Голи: 1:0 - 5 Віллемс, 1:1 - 8 Шик, 1:2 - 18 Азмун, 1:3 - 58 Паулінью, 1:4 - 84 Паласіос
Кельн - Армінія Білефельд 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 3 Ут, 1:1 - 33 Губерс (автогол), 2:1 - 43 Модест, 3:1 - 86 Тільманн
РБ Лейпциг - Уніон Берлін 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 46 Поульсен, 1:1 - 86 Міхель, 1:2 - 89 Беренс
Фрайбург - Боруссія М. 3:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 3 Бенсебаїні, 0:2 - 13 Емболо, 1:2 - 49 Гріфо, 2:2 - 61 Гантер, 3:2 - 80 Лінгарт, 3:3 - 90+3 Штіндль
Баварія Мюнхен-Боруссія Д. 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 15 Гнабрі, 2:0 - 34 Левандовський, 2:1 - 52 Джан, 3:1 - 83 Мусіала