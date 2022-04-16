В'юнник: Готовий славити Україну на міжнародній арені

Нападник Цюриха Богдан В'юнник хоче прославляти Україну на міжнародній арені.

Про це форвард розповів каналам Футбол 1/2/3.

"У команді мене прийняли добре. Цікавляться про долю моїх близьких та ситуацію в країні. Це неймовірні люди, яким я дуже вдячний. Щодо трансферу, то це було спільне рішення з керівництвом Шахтаря. Воно продиктоване тим, щоб якнайбільше людей бачили українців закордоном і знали, що відбувається у нас у країні".