Головне
УЄФА визначила дату матчу Шотландія - Україна
14.04.2022 17:27 3172
Петраков запланував чотири спаринги перед відбором ЧС-2022
Вчора 23:25 608
Петраков оголосив склад збірної України на підготовчий збір
Вчора 18:25 1203
Україна залишиться 12 у таблиці коефіцієнтів УЄФА в цьому сезоні
Вчора 12:31 644
Вест Гем з Ярмоленком розгромив Ліон, Айнтрахт вибив Барселону. Результати 1/4 фіналу Ліги Європи
Вчора 00:35 1327
Збірна України замінить росію на чемпіонаті світу
14.04.2022 19:45 1586
Визначився розклад збірної України у Лізі націй
14.04.2022 17:42 1094
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
14.04.2022 12:40 45393
Яремчук - один з найкращих гравців Бенфіки в матчі з Ліверпулем
14.04.2022 09:20 799
Вест Гем Ярмоленка зіграє з Ліоном, Барселона прийматиме Айнтрахт: розклад матчів 1/4 Ліги Європи
14.04.2022 08:46 501
Прямі трансляції

В'юнник: Готовий славити Україну на міжнародній арені

Сьогодні 12:14 152 0
Український нападник розповів про перехід до Цюриха
В'юнник: Готовий славити Україну на міжнародній арені
#В'юнник, #Цюрих, #Шахтар

Джерело - Football.ua.

Нападник Цюриха Богдан В'юнник хоче прославляти Україну на міжнародній арені.

Про це форвард розповів каналам Футбол 1/2/3.

"У команді мене прийняли добре. Цікавляться про долю моїх близьких та ситуацію в країні. Це неймовірні люди, яким я дуже вдячний. Щодо трансферу, то це було спільне рішення з керівництвом Шахтаря. Воно продиктоване тим, щоб якнайбільше людей бачили українців закордоном і знали, що відбувається у нас у країні".

  АктуальноНападник Шахтаря перейде у РБ Зальцбург

"Я неймовірно пишаюся тим, що я українець і готовий славити нашу країну на міжнародній арені. Слава Україні!" - сказав В’юнник.

Нагадаємо, Брентфорд пропонує Шахтарю 20 млн євро за Мудрика.

Коментарі ()
Популярне зараз
Тренер збірної України пояснив виключення натуралізованих росіянок з команди Тренер збірної України пояснив виключення натуралізованих росіянок з команди 1366
Аталанта - Верона - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Верона - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 3820
Вест Гем - Бернлі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Бернлі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3065
Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії 5467
Спортинг - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Спортинг - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 2393
Редкач про Усика: Можу дати цьому клоуну Оскар? Редкач про Усика: Можу дати цьому клоуну Оскар? 4852 5
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4151 1
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 6834 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7508 5
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 14639
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 14552
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 3888