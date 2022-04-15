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Нападник Шахтаря перейде у РБ Зальцбург

Вчора 23:11 135 0
Фернандо влітку змінить клуб
Нападник Шахтаря перейде у РБ Зальцбург
#РБ Зальцбург, #Фернандо, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Ред Булл Зальцбург збирається підписати бразильського нападника Шахтаря Фернандо.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Перемовини – на завершальній стадії. Зазначається, що з 1 липня він приєднається до РБ Зальцбург.

Фернандо має замінити Каріма Адеємі, на підписанні якого наполягає Боруссія Дортмунд.

23-річний бразилець виступає за Шахтар з 2018 року. У нинішньому сезоні на рахунку Фернандо 8 голів та 2 асисти у 14 матчах за Шахтар у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 3 мільйони євро.

Нагадаємо, Брентфорд пропонує Шахтарю 20 млн євро за Мудрика.

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