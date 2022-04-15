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Суркіс: Ми чисті перед законом

Сьогодні 11:46 167 1
Президент Динамо розповів про виїзд з України
Суркіс: Ми чисті перед законом
#Григорій Суркіс, #Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - TVP Sport.

Президент Динамо та його брат, ексдепутат Верховної Ради від ОПЗЖ, Ігор та Григорій Суркіси перетнули кордон з Угорщиною без порушення закону.

Про це заявив Суркіс-молодший порталу TVP Sport.

"Я був обурений, коли Українська правда опублікувала цю брехливу історію. Я не розумію, як такі поважні ЗМІ могли зробити щось подібне. Це була неправдива і неперевірена інформація. Наша родина з самого початку контактувала з компетентними органами Угорщини і мала підтвердження, що питання грошей було описано неточно", - заявив функціонер.

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"Вся наша родина глибоко розчарована позицією деяких ЗМІ в країні, які продовжували подавати неправдиву інформацію, а потім, отримавши повний комплект документів та запит на виправлення, відмовилися спростовувати цю брехню. На жаль, але це те, що залишиться на їхній совісті. Все, що я знаю - ми чисті перед законом, - сказав Суркіс. 

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