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Бондар: Хтось засуджує, що ми виїхали за кордон

Сьогодні 18:40 181 0
Шахтар проведе серію благодійних матчів
Бондар: Хтось засуджує, що ми виїхали за кордон
#Валерій Бондар, #Шахтар

Джерело - ТК Футбол.

Захисник Шахтаря Валерій Бондар відповів на запитання щодо доцільності виїзду команди за кордон для проведення благодійних матчів на підтримку України.

"Є багато думок щодо нашого виїзду за кордон. Хтось може це засуджувати, хтось поставиться нормально та з позитивом. Ми приїхали сюди, щоб допомогти своїй країні та військовим. Всі отримані гроші підуть на потреби нашого народу. Цими іграми ми допомагатимемо Україні перемогти.

Наше завдання за підсумками цього турне привезти якнайбільше грошей в Україну та зацікавити глядачів. Щоб вони приходили підтримати нашу країну у цей тяжкий період. Всі ми дуже потребуємо цієї підтримки.

Такого моменту, як зараз, не переживала жодна країна. Те, що зараз роблять в Україні російські фашисти - це геноцид нашого народу. Іноземці повинні приходити на ці матчі, показуючи цим, що вся Європа та світ протистоять цьому тотальному злу", - сказав Бондар.

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