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Леоненко: У росії у мене тільки мама, більше ні з ким не спілкуюсь

Сьогодні 14:09 138 0
Футбольний експерт розірвав усі зв'язки після початку війни
Леоненко: У росії у мене тільки мама, більше ні з ким не спілкуюсь
#Віктор Леоненко

Джерело - ТК Футбол.

Колишній футболіст Динамо та збірної України Віктор Леоненко розповів, що після початку війни обірвав контакти зі знайомими з росії.

"У росії у мене лише мама. Обмінюємося повідомленнями. Завжди питаю її здоров'я. Можемо довго не спілкуватись, бо вона, як і я, чайник в апаратурі. Вона й досі не знає, що таке Вайбер.

Вона ходить до церкви, ставить свічки за всіх, абсолютно за всіх. Так що з росії ні з ким більше не спілкувався з початку війни. Я ніколи про політику ні з ким не говорив. З першим тренером, як ти розумієш, про політику не говоритимеш", - сказав Леоненко.

Зазначимо, що Леоненко - уродженець Тюмені.

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