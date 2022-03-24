Чанцев: Людиноподібна істота хоче правити світом

Український фахівець Анатолій Чанцев розповів, як переживає вторгнення орків.

"Все це не вкладається у голові. Людиноподібна істота хоче правити світом і готова заради цього посіяти гори трупів. Боляче від усього. Особливо серце розривається від Маріуполя. Я допоміг розмістити у Запоріжжі дві сім'ї звідти. І коли у нас у місті з'явилися перші біженці… Не міг чути, що вони розповідають. Сльоза на очах. Вчора розмовляв із Геною Орбу. Радий, що він вийшов із цього пекла.

У місті (Запоріжжя - прим.) тривожно. Чути точкові постріли. Постійно повітряна тривога. Вже впали щонайменше дві бомби. Неймовірно розвинувся волонтерський рух. Більшість друзів-чоловіків записалися до тероборони. Сьогодні Україна захищає від нечисті всю Європу, весь цивілізований світ. І гірко, що поведінка цього цивілізованого світу є настільки посередньою. З чумою треба боротись разом", - зазначив Чанцев.