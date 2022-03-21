Гравці Ювентуса незадоволені Аллегрі

Гравці різко відреагували на прохання тренера

Напередодні матчу 30 туру Серії А проти Салернітани гравці Ювентуса висловили незадоволення діями головного тренера Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Зазвичай напередодні домашніх матчів гравці після вечірнього тренування їдуть додому, але цього разу Аллегрі наказав усім залишитися на базі.

Гравці через нинішніх капітана та віцекапітана (за відсутності К'єлліні та Бонуччі) иібали та Куадрадо висловили своє незадоволення. Розмова пройшла на підвищених тонах, до неї приєдналися Рабіо та Даніло, але тренер своє рішення не змінив.

Нагадаємо, Ювентус переграв Салернітану та зберігає 4 місце у Серії А.