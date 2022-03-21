Протасов: Не можна говорити, що футбол та спорт поза політикою

Перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов прокоментував вторгнення Росії в Україну, а також поділився думками про санкції стосовно російських спортсменів.

"Ця війна справжня та дуже страшна. Ворог зіпсував у нашій країні стільки інфраструктури, стільки життів уже втрачено. Це щось жахливе. Я сміливо можу назвати це фашизмом, це знищення людей.

Нам треба виходити з цієї ситуації переможцями, і я вірю, що країна з цим впорається. Хочу сподіватися, що росіянам соромно від того, що відбувається.

Але мені дзвінків із Росії практично не було. Можливо, вони настільки маніакально вірять у те, що робить їхнє керівництво і вважають, що все це правильно.

Але особливих контактів з росіянами у мене немає, і я вже не уявляю, як надалі спілкуватися з тими людьми, які підтримували цю хунту.

Є сумніви, що Путін взагалі живе у цьому світі. Він не розуміє, що Україна – це вже зовсім вільна, самостійна країна. Вона ні з ким не хоче об’єднуватися силоміць, а вибиратиме, з ким дружити, а з ким ні.

Але прийти в Україну з війною - велика помилка керівництва Росії. Вони про це дуже пошкодують, і вже це роблять. Україна буде самостійною і сильною державою, якій вони будуть заздрити. Адже ми вільні, а те, що очікує на мешканців Росії найближчими роками, ми вже бачимо.

Російські спортсмени заслужили на те, що вони отримують. Не можна говорити, що футбол та спорт поза політикою. Якщо ти провідний спортсмен, ти маєш виходити і говорити: "Я з цим не згоден, я вважаю, що це війна, і ми діємо неправильно".

Але вони всі мовчки це підтримують, а якщо ти мовчиш, то ти з цим згоден. І цим вони заслуговують на покарання, бути без спорту, з усіма проблемами та санкціями. Усі повинні відчути поразку, яка на них очікує", - сказав Протасов.