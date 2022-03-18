Юрченко: По всій Ризі грає гімн України

Український півзахисник латвійської Риги Владлен Юрченко висловив підтримку землякам у такий складний для держави час.

"З першого дня клуб та керівництво робить для нас все, що тільки необхідно. Усі чудово розуміють, що відбувається у нас у країні. Коли я приїхав до Риги, все місто у наших прапорах, лунає гімн України.

Є адекватні люди, але багато людей зомбовані. Хочу сказати слова вдячності нашим військовим, які захищають нашу країну, роблять все необхідне для свободи. Хочу подякувати всьому нашому народу, який об'єднався і підтримує один одного, як ніколи", - сказав Юрченко.