Шемберас: Тимощук як людина виявився гівном

Колишній гравець московського ЦСКА, литовець Дейвідас Шемберас, оцінив поведінку тренера Зеніту Анатолія Тимощука під час війни в Україні.

"Що можна говорити про людину, яка заради грошей продає свою державу? Він сам обирає свій шлях. Як бачимо, вибрав шлях у росії із грошима.

Без України, без людей, з якими виріс у того, в кого виріс - саме Україна дала йому найбільший імпульс. Він чудовий футболіст, але як людина виявилася гівном. Ось що я про нього думаю", - зазначив Шемберас.