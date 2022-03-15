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Шемберас: Тимощук як людина виявився гівном

Сьогодні 17:55 289 0
Литовський футболіст - про тренера Зеніту
Шемберас: Тимощук як людина виявився гівном
#Анатолій Тимощук

Джерело - football24.ua.

Колишній гравець московського ЦСКА, литовець Дейвідас Шемберас, оцінив поведінку тренера Зеніту Анатолія Тимощука під час війни в Україні.

"Що можна говорити про людину, яка заради грошей продає свою державу? Він сам обирає свій шлях. Як бачимо, вибрав шлях у росії із грошима.

Без України, без людей, з якими виріс у того, в кого виріс - саме Україна дала йому найбільший імпульс. Він чудовий футболіст, але як людина виявилася гівном. Ось що я про нього думаю", - зазначив Шемберас.

Нагадаємо, Анатолія Тимощука позбавили всіх регалій в українському футболі.

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