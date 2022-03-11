Шахтар організовує притулок для біженців на Арені Львів

Шахтар організовує тимчасовий притулок на Арені Львів українцям, які втратили свої домівки через військове вторгенння росії.

Про це розповів директор з комунікацій донецького клубу Юрій Свиридов у коментарі The Athletic.

"Ми намагаємось бути корисними та організувати притулок у Львові, де є цей великий стадіон, який використовувався на Євро-2012. Раніше ми грали тут у Лізі чемпіонів. У співпраці з місцевою владою ми організували притулок на 2-3 тисячі осіб. Якщо інші клуби захочуть взяти участь або надіслати речі, то ковдри, матраци, ліжка, подушки були б дуже корисними.

Бенфіка відправляє п'ять вантажівок загалом: їжа, ліки та одяг. Наші співробітники волонтерять на стадіоні. Варшавська Легія також запропонувала, щоб їхній власний стадіон служив центром, де можна було б збирати допомогу від інших клубів, що відправляють її, перш ніж вона буде доставлена ​​до Львова", - розповів Свиридов.