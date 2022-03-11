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Екснападник Шахтаря помер в окупованому Херсоні

Сьогодні 09:44 379 0
Роговському було 68 років
Екснападник Шахтаря помер в окупованому Херсоні

Джерело - FootBoom.

Помер колишній нападник донецького Шахтаря Володимир Роговський.

Про це повідомляє FootBoom.

Уродженець Херсона помер у рідному місті, яке зараз перебуває у блокаді російських окупантів. Володимиру Роговському було 68 років.

До слова, саме Роговський забив перший єврокубковий гол в історії донецького Шахтаря. Постраждало берлінське Динамо у розіграші Кубка УЄФА сезону 1976/1977. У тій зустрічі Шахтар переміг з рахунком 3:0, і після нічиєї 1:1 у матчі-відповіді вийшов у другий раунд турніру.

Загалом Роговський провів за Шахтар 179 матчів та забив 21 м'яч. У складі гірників вигравав Кубок СРСР, двічі здобував срібні та один раз бронзові медалі чемпіонату.

Раніше дитячий футбольний тренер посмертно отримав звання Героя України.

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