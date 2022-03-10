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Ахметов: Перемога України - повне відновлення державних кордонів України включно з Кримом і Донбасом

Сьогодні 20:28 163 0
Рінат Ахметов прокоментував війну з росією
Ахметов: Перемога України - повне відновлення державних кордонів України включно з Кримом і Донбасом
#Рінат Ахметов, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Перемогою України у війні з росією буде повернення всіх тимчасово окупованих територій.

Про це розповів президент Шахтаря Рінат Ахметов розказав про вторгнення Росії та допомогу українцям.

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"Що було б перемогою для України? Повне припинення бойових дій, повне виведення російських військ з території України та повне відновлення державних кордонів України в межах, визнаних міжнародним правом. Тобто включно з Кримом і Донбасом", - розповів Ахметов.

Важливо: Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE

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