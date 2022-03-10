Ахметов: Перемога України - повне відновлення державних кордонів України включно з Кримом і Донбасом

Джерело - shakhtar.com.
Перемогою України у війні з росією буде повернення всіх тимчасово окупованих територій.
Про це розповів президент Шахтаря Рінат Ахметов розказав про вторгнення Росії та допомогу українцям.
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"Що було б перемогою для України? Повне припинення бойових дій, повне виведення російських військ з території України та повне відновлення державних кордонів України в межах, визнаних міжнародним правом. Тобто включно з Кримом і Донбасом", - розповів Ахметов.
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