Йовічевич підтримав Україну на мітингу у Хорватії

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовічевич підтримав Україну у війні проти росії на мітингу у Загребі.

Про це повідомляє Бомбардир.

Наставник наразі перебуває на Батьківщині, проте і там не залишається осторонь від жахливих для українців днів. Йовічевич разом зі своєю дружиною Сніжаною вийшли на мітинг у столиці Хорватії разом із синьо-жовтими листівками.

Нагадаємо, що під час своєї роботи у львівських Карпатах наставник вивчив саме українську мову (а не російську) та завжди спілкувався солов'їною, в тому числі і під час своєї кар'єри у Дніпрі-1.