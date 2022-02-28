FIFPro закликала усунути РФС від змагань ФІФА та УЄФА

Джерело - Чемпіон.

FIFPro закликала ФІФА вжити суворіших заходів щодо російського футболу через вторгнення військ РФ до України.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів зазначила, що санкції, накладені на Росію, мають "легкий характер" та "не захищають гравців".

"FIFPro підтримує всіх футболістів та всі футбольні федерації світу, які вирішили не грати проти російських команд у цей тривожний момент".

Росія веде війну проти України