Тренер Бенфіки: Яремчук дуже переживає, але готовий грати

Український форвард Бенфіки Роман Яремчук схвильований ситуацією через вторгнення Росії в Україну, але готовий виходити на поле.

Про це розповів головний тренер португальського клубу Нельсон Веріссімо.

"Роман дуже переживає, члени його сім'ї перебувають в Україні. Але він продовжує працювати, він є доступним для матчу чемпіонату.

Те, що відбувається в Україні, турбує мене, але можна лише уявити, що переживає Яремчук. Я не розумію, як це може відбуватися у Європі.

Ми в клубі намагаємося допомогти Роману всіма силами", - сказав Верісімо.