Тренер Бенфіки: Яремчук дуже переживає, але готовий грати

Джерело - sport.ua.
Український форвард Бенфіки Роман Яремчук схвильований ситуацією через вторгнення Росії в Україну, але готовий виходити на поле.
Про це розповів головний тренер португальського клубу Нельсон Веріссімо.
"Роман дуже переживає, члени його сім'ї перебувають в Україні. Але він продовжує працювати, він є доступним для матчу чемпіонату.
Те, що відбувається в Україні, турбує мене, але можна лише уявити, що переживає Яремчук. Я не розумію, як це може відбуватися у Європі.
Ми в клубі намагаємося допомогти Роману всіма силами", - сказав Верісімо.
У неділю, 27 лютого, Бенфіка зіграє з Гімарайнш у чемпіонаті Португалії.
Нагадаємо, Бенфіка з голом Яремчука зіграла внічию з Аяксом.