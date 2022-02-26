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Тренер Бенфіки: Яремчук дуже переживає, але готовий грати

Вчора 23:25 155 0
Нельсон Веріссімо прокоментував стан Романа Яремчука
Тренер Бенфіки: Яремчук дуже переживає, але готовий грати
Фото - gettyimages
#Бенфіка, #Роман Яремчук, #Чемпіонат Португалії

Джерело - sport.ua.

Український форвард Бенфіки Роман Яремчук схвильований ситуацією через вторгнення Росії в Україну, але готовий виходити на поле.

Про це розповів головний тренер португальського клубу Нельсон Веріссімо.

"Роман дуже переживає, члени його сім'ї перебувають в Україні. Але він продовжує працювати, він є доступним для матчу чемпіонату.

Те, що відбувається в Україні, турбує мене, але можна лише уявити, що переживає Яремчук. Я не розумію, як це може відбуватися у Європі.

Ми в клубі намагаємося допомогти Роману всіма силами", - сказав Верісімо.

У неділю, 27 лютого, Бенфіка зіграє з Гімарайнш у чемпіонаті Португалії.

Нагадаємо, Бенфіка з голом Яремчука зіграла внічию з Аяксом.

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