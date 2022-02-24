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Бенфіка з голом Яремчука зіграла внічию з Аяксом. Огляд матчу

Сьогодні 09:00 252 0
Бенфіка з голом Яремчука зіграла внічию з Аяксом. Огляд матчу
#Аякс, #Бенфіка, #Ліга чемпіонів, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років. 

Український нападник Бенфіки Роман Яремчук у матчі з Аяксом вийшов на заміну на 62-й хвилині гри та відзначився забитим м'ячем - українець був першим на добиванні після удару партнера по команді.

Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22.
1/8 фіналу, перший матч
23 лютого

Бенфіка (Португалія) - Аякс (Нідерланди) 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 18 Тадич, 1:1 - 26 Алле (автогол), 1:2 - 29 Алле, 2:2 - 72 Яремчук

Нагадаємо Ювентус зіграв внічию з Вільярреалом, Челсі переграв Лілль в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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