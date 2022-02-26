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Більшість гравців Шахтаря перебуває у Києві - Палкін

Сьогодні 16:13 178 0
Сергій Палкін прокоментував війну Росії проти України
Більшість гравців Шахтаря перебуває у Києві - Палкін
#Сергій Палкін, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Більшість гравців і тренерів Шахтаря з родинами перебувають у Києві.

Про це розповів генеральний директор гірників Сергій Палкін.

"У країні війна. Росія вчинила масштабне вторгнення до України. Гинуть люди. Немає слів описати те, що відбувається. Світова спільнота мусить зупинити це чимшвидше. Я закликаю клуби, з якими ми грали, а це більшість топових команд Європи, УЄФА, десятки мільйонів уболівальників надати на своєму рівні максимальну підтримку Україні. Ця війна стосується кожного європейця сьогодні. Лише об'єднавши сили, ми можемо перемогти це безумство. Я вірю, що разом ми вистоїмо та переможемо. Я багато пережив яскравих моментів із Шахтарем, однак для мене особисто найбільшою перемогою в житті буде перемога в цій війні за незалежність України.

Важливо: Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE

Щодо ситуації в клубі. Я перебуваю в Києві. Більшість гравців і тренерів з родинами перебувають у Києві. Ми намагаємося знайти варіанти, як евакуювати наших іноземців та їхні родини. Наскільки мені відомо, Соломон і Тете перебувають уже за межами України.

Співробітники клубу – по домівках, у бомбосховищах, підвалах, у метро. Там, де безпечніше. Якщо є змога – евакуюють сім'ї.

Наразі, за наявними даними, будь-яких постраждалих серед співробітників та їхніх родин немає. Намагаємось підтримувати комунікації всередині, обмінюємось інформацією, підтримуємо одне одного.

Усі наші думки сьогодні – про закінчення цієї божевільної війни. Про українських воїнів, про тих, хто захищає нашу країну та її право на суверенітет і незалежність. Вірю, що разом ми переможемо!", - розповів Палкін.

Нагадаємо, Соломон прибув до Польщі, щоб вилетіти до Ізраїлю.

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