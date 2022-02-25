Гвардіола: Як би ви почували себе, якби вбивали невинних людей?

Джерело - tribuna.com.
Манчестер Сіті підтримує оборонця Олександра Зінченка у зв'язку зі вторгненням Росії в Україну.
Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.
"Команда та клуб, безумовно, поруч із ним. Ми підтримуємо його, і це нормально, адже ми щодня проводимо разом.
Ситуація у рідній країні завжди хвилює. Як би ви почували себе, якби вбивали невинних людей? Думаю, саме так Зінченко себе почуває.
Ми поговорили із ним. Заголовки у всіх газетах світу. Він стурбований. Олександр – неймовірно сильний хлопець. На сьогоднішньому тренуванні він був готовий зіграти з Евертоном, - сказав Гвардіола.
Важливо: Зінченко: Моя країна належить українцям, і ніхто не зможе її привласнити