Головне
Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли LIVE
Сьогодні 17:46 1435
Славія Качараби зіграє з ЛАСКом. Результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій
Сьогодні 15:35 282
Формула-1 оголосила про скасування Гран-прі Росії в 2022 році
Сьогодні 14:19 312
Барселона зіграє з Галатасараєм, Порту з Ліоном. Результати жеребкування 1/8 Ліги Європи
Сьогодні 13:42 435
УЄФА підтвердив перенесення фіналу Ліги чемпіонів з Росії
Сьогодні 12:18 431
УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів з Росії через вторгнення в Україну
Вчора 14:36 753
Чемпіонат України призупинено у зв’язку із введення воєнного стану
Вчора 09:59 631
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Вчора 00:09 682
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна
23.02.2022 22:17 776
29 українців візьмуть участь в ХІІІ зимових Паралімпійських іграх у Пекіні
23.02.2022 22:08 621
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Гвардіола: Як би ви почували себе, якби вбивали невинних людей?

Сьогодні 18:41 143 0
Гвардіола висловився про емоції Олександра Зінченка у зв'язку із ситуацією в Україні.
Гвардіола: Як би ви почували себе, якби вбивали невинних людей?
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Олександр Зінченко

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Сіті підтримує оборонця Олександра Зінченка у зв'язку зі вторгненням Росії в Україну.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"Команда та клуб, безумовно, поруч із ним. Ми підтримуємо його, і це нормально, адже ми щодня проводимо разом.

Ситуація у рідній країні завжди хвилює. Як би ви почували себе, якби вбивали невинних людей? Думаю, саме так Зінченко себе почуває.

Ми поговорили із ним. Заголовки у всіх газетах світу. Він стурбований. Олександр – неймовірно сильний хлопець. На сьогоднішньому тренуванні він був готовий зіграти з Евертоном, - сказав Гвардіола.

Важливо: Зінченко: Моя країна належить українцям, і ніхто не зможе її привласнити

Коментарі ()
Популярне зараз
Барселона переграла Наполі, Брага вибила Шериф. Результати 1/16 фіналу Ліги Європи Барселона переграла Наполі, Брага вибила Шериф. Результати 1/16 фіналу Ліги Європи 1957
Славія з Качарабою обіграла Фенербахче, Буде/Глімт вибив Селтік. Результати матчів Ліги конференції Славія з Качарабою обіграла Фенербахче, Буде/Глімт вибив Селтік. Результати матчів Ліги конференції 1423
Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли LIVE Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли LIVE 1435
Тимощук: Нам потрібен мир Тимощук: Нам потрібен мир 5565 5
Степаненко відреагував на військову агресію Росії Степаненко відреагував на військову агресію Росії 1671
Кличко: Це вже кривава війна, буду битись Кличко: Це вже кривава війна, буду битись 1776 1
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 236375
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32103
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 15282
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 9410 2
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 8710 3
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 18957 3