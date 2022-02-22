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Зінченко: Моя країна належить українцям, і ніхто не зможе її привласнити

Сьогодні 20:38 205 0
Олександр Зінченко прокоментував агресію Росії
Зінченко: Моя країна належить українцям, і ніхто не зможе її привласнити
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко відреагував на агресію Росії.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Увесь цивілізований світ непокоїться ситуацією у моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і прагну донести свою думку. На фото – моя країна. Країна, у якій я народився та виріс. Країна, кольори якої я захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми стараємось прославляти й розвивати. Країна, кордони якої повинні залишатись непорушними.

Моя країна належить українцям, і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні", – написав Зінченко.

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Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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