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Атлетік - Еспаньйол 2:1. Огляд матчу

Сьогодні 11:58 100 0
Атлетік переміг Еспаньйол
Атлетік - Еспаньйол 2:1. Огляд матчу
#Атлетік, #Еспаньйол, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

У 23 турі Ла-Ліги Атлетік вдома обіграв Еспаньйол.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

23 тур, 07 лютого

Атлетік - Еспаньйол 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 3 Вілена, 1:1 - 5 Сансет, 2:1 - 16 Мартінес

Нагадаємо, Барселона у яскравому матчі переграла Атлетіко.

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