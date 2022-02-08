Джерело - Чемпіон.
У 23 турі Ла-Ліги Атлетік вдома обіграв Еспаньйол.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
23 тур, 07 лютого
Голи: 0:1 - 3 Вілена, 1:1 - 5 Сансет, 2:1 - 16 Мартінес
Нагадаємо, Барселона у яскравому матчі переграла Атлетіко.
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Джерело - Чемпіон.
У 23 турі Ла-Ліги Атлетік вдома обіграв Еспаньйол.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
23 тур, 07 лютого
Голи: 0:1 - 3 Вілена, 1:1 - 5 Сансет, 2:1 - 16 Мартінес
Нагадаємо, Барселона у яскравому матчі переграла Атлетіко.