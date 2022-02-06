Маліновський вперше за три гри потрапив до заявки Аталанти

Джерело - Чемпіон.

У 24 турі Серії А Аталанта вдома прийме Кальярі.

Головний тренер команди з Бергамо Джан П'єро Гасперіні включив Руслана Маліновського у заявку на цю гру.

Це сталося вперше за три поєдинки - зустріч проти Венеції український хавбек пропустив через дискваліфікацію, а матчі з Інтером та Лаціо пропустив, оскільки не пройшов умови регламенту чемпіонату Італії щодо коронавірусу.

У поточному сезоні у всіх турнірах 28-річний півзахисник взяв участь у 23 поєдинках, у яких записав на свій рахунок 6 забитих м'ячів та 2 гольові передачі.

Нагадаємо, Маліновський забив найкращий гол Аталанти у грудні.