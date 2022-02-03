УЄФА готує план безпеки на півфінальний матч Євро-2022 Україна - Росія

Поєдинок відбудеться завтра, 5 лютого, о 18:00 за київським часом

Нідерландський оргкомітет за підтримки УЄФА робить все можливе, щоб забезпечити безпеку в півфінальному матчі Євро-2022 з футзалу - Україна - Росія.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

"Рішення Надзвичайної комісії УЄФА від 2014 року, яке гарантує, що збірні України та Росії не грають одна з одною, зі зрозумілих причин не може поширюватися на всю серію плей-оф таких турнірів як чемпіонат Європи з футзалу. Таким чином, матч відбудеться за розкладом".

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"УЄФА чекає від обох команд на чесну гру як на полі, так і за його межами. Нідерландський оргкомітет за підтримки УЄФА робить все можливе, щоб забезпечити безпеку заходу і у зв'язку з цим працює над реалізацією конкретних планів безпеки", - наводять позицію УЄФА російські ЗМІ.

Поєдинок відбудеться завтра, 5 лютого, о 18:00 за київським часом

Нагадаємо, збірна Росії отримає подвійні преміальні за перемогу над Україною.