Головне
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх
Вчора 19:42 3473
Україна - аутсайдер у грі проти Росії в півфіналі Євро-2022
Сьогодні 18:39 253
Євро-2022. Прогноз на півфінальний матч Україна - Росія
Сьогодні 18:15 202
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати
Сьогодні 16:10 1467
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 4 лютого
Сьогодні 15:33 221
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 4 лютого
Сьогодні 14:33 416
Шмуратко за день до старту на Олімпіаді-2022 захворів на коронавірус
Сьогодні 12:47 427
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 11:29 25366
Металіст підписав бразильського таланта
Сьогодні 08:27 470
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 06:27 20999 2
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1309
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1182
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4308
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1088
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 922

УЄФА готує план безпеки на півфінальний матч Євро-2022 Україна - Росія

Сьогодні 17:51 256 2
Поєдинок відбудеться завтра, 5 лютого, о 18:00 за київським часом
УЄФА готує план безпеки на півфінальний матч Євро-2022 Україна - Росія
#Збірна України з футзалу, #УЄФА, #Збірна Росії з футзалу, #Євро-2022 з футзалу

Джерело - Dynamo.kiev.ua.

Нідерландський оргкомітет за підтримки УЄФА робить все можливе, щоб забезпечити безпеку в півфінальному матчі Євро-2022 з футзалу - Україна - Росія.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

"Рішення Надзвичайної комісії УЄФА від 2014 року, яке гарантує, що збірні України та Росії не грають одна з одною, зі зрозумілих причин не може поширюватися на всю серію плей-оф таких турнірів як чемпіонат Європи з футзалу. Таким чином, матч відбудеться за розкладом".

  АктуальноУкраїна - Росія: онлайн-трансляція. LIVE

"УЄФА чекає від обох команд на чесну гру як на полі, так і за його межами. Нідерландський оргкомітет за підтримки УЄФА робить все можливе, щоб забезпечити безпеку заходу і у зв'язку з цим працює над реалізацією конкретних планів безпеки", - наводять позицію УЄФА російські ЗМІ.

Поєдинок відбудеться завтра, 5 лютого, о 18:00 за київським часом

Нагадаємо, збірна Росії отримає подвійні преміальні за перемогу над Україною.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 20999 2
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 17073
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 25366
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 21826
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 20725
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 32440 1
Рекомендуємо
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 8770 2
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 43685
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 33136
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 36634
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 8902 1
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 9583