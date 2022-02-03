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Коста може перейти у ТОП-клуб Туреччини

Сьогодні 13:55 123 0
Дієго Коста може перейти у чемпіонат Туреччини
Коста може перейти у ТОП-клуб Туреччини
Фото - gettyimages
#Футбольні трансфери, #Фенербахче, #Чемпіонат Туреччини, #Дієго Коста

Джерело - isport.ua.

Нападник Дієго Коста може продовжити кар'єру у Туреччині.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

33-іспанця було запропоновано Фенербахче. Агент гравця провів переговори із керівництвом турецького клубу.

Зазначається, що Коста хоче підписати контракт на півтора року.

Нагадаємо, у січні Коста залишив Атлетіко Мінейру. У складі бразильського клубу форвард провів 19 ігор, у яких забив п'ять, а також став чемпіоном Бразилії та володарем Кубка Бразилії.

Раніше Дієго Коста міг перейти до Манчестер Сіті.

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