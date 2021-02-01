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Манчестер Сіті не підпише Дієго Косту

Сьогодні 21:40 238 0
Досвідчений форвард не потрібен Гвардіолі
Манчестер Сіті не підпише Дієго Косту
#МанСіті, #Коста

Джерело - sport.ua.

Манчестер Сіті не збирається підписувати 32-річного іспанського форварда Дієго Косту, який зараз перебуває у статусі вільного агента і шукає новий клуб.

Про це повідомляє Daily Mail.

Головний тренер містян Жузеп Гвардіола не зацікавлений у послугах досвідченого нападника.

Першу частину сезону Коста провів у мадридському Атлетіко, за який зіграв 7 матчів і забив 2 м'ячі.

Орієнтовна вартість футболіста складає €10 мільйонів.

Нагадаємо, Атлетіко оголосив про достроковий розрив контракту із 32-річним Костою.

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