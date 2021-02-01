Манчестер Сіті не підпише Дієго Косту

Джерело - sport.ua.
Манчестер Сіті не збирається підписувати 32-річного іспанського форварда Дієго Косту, який зараз перебуває у статусі вільного агента і шукає новий клуб.
Про це повідомляє Daily Mail.
Головний тренер містян Жузеп Гвардіола не зацікавлений у послугах досвідченого нападника.
Першу частину сезону Коста провів у мадридському Атлетіко, за який зіграв 7 матчів і забив 2 м'ячі.
Орієнтовна вартість футболіста складає €10 мільйонів.
Нагадаємо, Атлетіко оголосив про достроковий розрив контракту із 32-річним Костою.