Джерело - ABC.
Реал планує підписати нового лівого захисника у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє ABC.
Мадридський клуб виявляє інтерес до трьох гравців.
Перший - Серхіо Регілон з Тоттенгема. Футболіст перейшов у лондонський клуб з Реал у 2020 році, і мадридці мають право зворотного викупу гравця за 40 мільйонів євро.
Другий варіант - гравець Лейпцига Анхеліньйо. Його трансфер може коштувати Реалу 30 мільйонів євро.
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Ще один гравець, яким цікавиться клуб – Хосе Гайя з Валенсії. Його трансфер буде складно оформити. Реал вже намагався підписати гравця 3 роки тому, але спроби не принесли плодів, оскільки футболіст ідентифікує себе із Валенсією.
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