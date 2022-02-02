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Реал хоче викупити Регілона у Тоттенгема за 40 млн євро

Сьогодні 22:05 181 0
"Вершкові" хочуть підсилити лівий фланг оборони
Реал хоче викупити Регілона у Тоттенгема за 40 млн євро
#Анхеліньйо, #Валенсія, #Гайя, #РБ Лейпциг, #Реал Мадрид, #Регілон, #Тоттенгем

Джерело - ABC.

Реал планує підписати нового лівого захисника у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє ABC.

Мадридський клуб виявляє інтерес до трьох гравців.

Перший - Серхіо Регілон з Тоттенгема. Футболіст перейшов у лондонський клуб з Реал у 2020 році, і мадридці мають право зворотного викупу гравця за 40 мільйонів євро.

Другий варіант - гравець Лейпцига Анхеліньйо. Його трансфер може коштувати Реалу 30 мільйонів євро.

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Ще один гравець, яким цікавиться клуб – Хосе Гайя з Валенсії. Його трансфер буде складно оформити. Реал вже намагався підписати гравця 3 роки тому, але спроби не принесли плодів, оскільки футболіст ідентифікує себе із Валенсією.

Нагадаємо, Евертон хоче орендувати Йовича у Реала.

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