Головне
Надаль переграв Медвєдєва у неймовірному фіналі Australian Open
Вчора 16:24 2153 3
Лемпард - головний тренер Евертона
Сьогодні 16:17 114
Збірна Польщі призначила нового головного тренера
Сьогодні 14:38 595
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 14:29 25451 1
Мбаппе підписав контракт з Реалом - ЗМІ
Сьогодні 14:24 473
Стали відомі призові українців на Олімпіаді-2022
Сьогодні 13:27 3118
Циганков відмовився переходити у Монако
Сьогодні 12:27 1053 1
Ювентус давав за Заварова 3 мільйони, Лобановський просив 6. Перші трансфери українців і погана аура Блохіна
Сьогодні 11:17 9368
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:57 22471
Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15
Сьогодні 10:11 186757
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Боруссія Д - Баєр: Де дивитися онлайн матч Бундесліги

Сьогодні 15:33 138 0
Матч відбудеться у неділю, 6 лютого
Боруссія Д - Баєр: Де дивитися онлайн матч Бундесліги
#Баєр, #Боруссія Дортмунд

Джерело - Чемпіон.

У матчі 21-го туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія вдома зіграє з Баєром.

Матч відбудеться у неділю, 6 лютого. Початок матчу о 16:30 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Setanta Sports+. 

Нагадєамо Баєр знищив Аугсбург у 20-му турі Бундесліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 19004 2
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 25451 1
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: результати всіх матчів Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: результати всіх матчів 15385
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 22471
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 17180
Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15 Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15 186757
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 74342 2
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 4330
Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії 821
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 10184 5
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 8481
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 23346