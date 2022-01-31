Джерело - Чемпіон.
У матчі 21-го туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія вдома зіграє з Баєром.
Матч відбудеться у неділю, 6 лютого. Початок матчу о 16:30 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Setanta Sports+.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 21-го туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія вдома зіграє з Баєром.
Матч відбудеться у неділю, 6 лютого. Початок матчу о 16:30 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Setanta Sports+.