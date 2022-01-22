Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 січня, відбулося 5 матчів у рамках 20 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
20 тур, 22 січня
Баєр - Аугсубрг 5:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 9 Бельярабі, 2:0 - 24 Діабі, 2:1 - 62 Маєр, 3:1 - 65 Діабі, 4:1 - 69 Діабі, 5:1 - 81 Аларіо
Боруссія М - Уніон Берлін 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 18 Крузе(П), 1:1 - 40 Коне, 1:2 - 84 Крузе
Гоффенгайм - Боруссія Д 2:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 6 Голанд, 1:1 - 45+1 Крамарич, 1:2 - 58 Ройс, 1:3 - 66 автогол Раум, 2:3 - 77 Рюттер
Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Дудзяк, 2:0 - 66 автогол Белль, 2:1 - 90+3 Онісіво
Фрайбург - Штутгарт 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 37 автогол Іто, 2:0 - 72 Шаде
Раніше Айнтрахт поступився Армінії.