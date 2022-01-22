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Боруссія Дортмунд розібралася з Гоффенгаймом, Баєр знищив Аугсбург. Результати 20 туру Бундесліги

Сьогодні 18:30 233 0
Відбулися чергові матчі чемпіонату Німеччини
Боруссія Дортмунд розібралася з Гоффенгаймом, Баєр знищив Аугсбург. Результати 20 туру Бундесліги
#Аугсбург, #Баєр, #Боруссія Дортмунд, #Боруссія Менхенгладбах, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Гоффенгайм, #Гройтер Фюрт, #Майнц, #Уніон Берлін, #Фрайбург, #Штутгарт

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 січня, відбулося 5 матчів у рамках 20 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

20 тур, 22 січня

Баєр - Аугсубрг 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Бельярабі, 2:0 - 24 Діабі, 2:1 - 62 Маєр, 3:1 - 65 Діабі, 4:1 - 69 Діабі, 5:1 - 81 Аларіо

Боруссія М - Уніон Берлін 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 18 Крузе(П), 1:1 - 40 Коне, 1:2 - 84 Крузе

Гоффенгайм - Боруссія Д 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Голанд, 1:1 - 45+1 Крамарич, 1:2 - 58 Ройс, 1:3 - 66 автогол Раум, 2:3 - 77 Рюттер

Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Дудзяк, 2:0 - 66 автогол Белль, 2:1 - 90+3 Онісіво

Фрайбург - Штутгарт 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 автогол Іто, 2:0 - 72 Шаде

Раніше Айнтрахт поступився Армінії.

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