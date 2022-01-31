Захисник Манчестер Юнайтед відмовився переходити у Бордо

Оборонець дограє сезон у МЮ

Захисник Манчестер Юнайтед Філ Джонс був близьким до переїзду до Франції, але відмовився від пропозиції.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у Twitter.

Футболістом зацікавився Бордо, який хотів орендувати його до кінця цього сезону.

Клуби дійшли згоди, проте 29-річний англієць відмовився продовжувати кар'єру у французькому клубі.

Контракт Джонса із "червоними дияволами" розрахований до червня 2023 року. Цього сезону він зіграв лише в одному матчі в АПЛ.

Раніше Евертон погодив з Манчестер Юнайтед оренду Ван де Бека.