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Захисник Манчестер Юнайтед відмовився переходити у Бордо

Сьогодні 15:25 189 0
Оборонець дограє сезон у МЮ
Захисник Манчестер Юнайтед відмовився переходити у Бордо
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Джонс, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Захисник Манчестер Юнайтед Філ Джонс був близьким до переїзду до Франції, але відмовився від пропозиції.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у Twitter.

Футболістом зацікавився Бордо, який хотів орендувати його до кінця цього сезону.

Клуби дійшли згоди, проте 29-річний англієць відмовився продовжувати кар'єру у французькому клубі. 

Контракт Джонса із "червоними дияволами" розрахований до червня 2023 року. Цього сезону він зіграв лише в одному матчі в АПЛ.

Раніше Евертон погодив з Манчестер Юнайтед оренду Ван де Бека.

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