Захисник Манчестер Юнайтед відмовився переходити у Бордо

Джерело - isport.ua.
Захисник Манчестер Юнайтед Філ Джонс був близьким до переїзду до Франції, але відмовився від пропозиції.
Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у Twitter.
Футболістом зацікавився Бордо, який хотів орендувати його до кінця цього сезону.
Клуби дійшли згоди, проте 29-річний англієць відмовився продовжувати кар'єру у французькому клубі.
Контракт Джонса із "червоними дияволами" розрахований до червня 2023 року. Цього сезону він зіграв лише в одному матчі в АПЛ.
Раніше Евертон погодив з Манчестер Юнайтед оренду Ван де Бека.