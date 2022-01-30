Інгулець поступився ЦСКА 1948 у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі Інгулець протистояв болгарській команді ЦСКА 1948.
Українська команда програла з рахунком 1:2.
Контрольний матч
30 січня
Інгулець - ЦСКА 1948 (Болгарія) 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 10 Колев, 0:2 - 29 Русев, 1:2 - 44 Головкін
Інгулець - 1 тайм: Кліщук, Салем, Ковальов, Алвес, Саків, Клименко, Запорожець, Головкін, новачок, Антві, Гопей
Інгулець - 2 тайм: Кучер, Опанасенко, Поспєлов, Павлов, Смоляков, Шишка, Коробенко, Полегенько, Мандриченко, Козак, Сітало
Раніше Інгулець повернув досвідченого хавбека.