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Інгулець поступився ЦСКА 1948 у контрольному матчі

Сьогодні 17:25 187 0
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Інгулець поступився ЦСКА 1948 у контрольному матчі
#Інгулець

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі Інгулець протистояв болгарській команді ЦСКА 1948.

Українська команда програла з рахунком 1:2. 

Контрольний матч
30 січня

Інгулець - ЦСКА 1948 (Болгарія) 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 10 Колев, 0:2 - 29 Русев, 1:2 - 44 Головкін

Інгулець - 1 тайм: Кліщук, Салем, Ковальов, Алвес, Саків, Клименко, Запорожець, Головкін, новачок, Антві, Гопей

Інгулець - 2 тайм: Кучер, Опанасенко, Поспєлов, Павлов, Смоляков, Шишка, Коробенко, Полегенько, Мандриченко, Козак, Сітало

Раніше Інгулець повернув досвідченого хавбека.

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