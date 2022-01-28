Інгулець повернув досвідченого хавбека

Інгулець оголосив про повернення досвідченого хавбека

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Владислав Клименко став гравцем Інгульця.

Про це повідомляє пресслужба петровців.

Умови та терміни дії контракту не розголошуються, відомо лише, що гравець перейшов до команди Сергія Лавриненка у статусі вільного агента. 27-річний футболіст уже приєднався до колективу на зборах у Туреччині.

Клименко вже виступав за Інгулець з 2017 по 2020 роки. Півроку провів у Чорноморці, звідки перейшов у Маріуполь, за який у поточному сезоні провів 6 матчів в УПЛ (1 гол).

Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Нагадаємо, Інгулець визначився із суперниками на зборі у Туреччині.