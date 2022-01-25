Головне
Як федерація боксу Продивуса стала осередком “русского мира” в Україні
Вчора 10:24 2810 5
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 21:26 11398
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 21:12 14368 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 20:15 21511
Фан-тур в Глазго на матч плей-оф Шотландія – Україна в березні
Сьогодні 19:27 175
Україна проведе два домашні матчі Ліги націй у Львові, один – у Києві
Сьогодні 15:08 2018
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 14:06 40924
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України
Сьогодні 14:03 5993
Юрченко - гравець Риги
Сьогодні 10:59 379
Раміреса оштрафують за те, що він не прилетів до Києва після відпустки
Вчора 20:50 1517
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Барселона хоче безплатно підписати оборонця Баварії

Сьогодні 21:11 112 0
Ніклас Зюле може перейти у Барселону
Барселона хоче безплатно підписати оборонця Баварії
Фото - gettyimages
#Баварія, #Барселона, #Зюле, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

Захисник Баварії Ніклас Зюле по завершенні сезону може перейти у Барселону.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Оборонець вирішив не продовжувати контракт з мюнхенцями і влітку покине клуб на правах вільного агента. Відтак, новому роботодавцю не доведеться платити за трансфер.

Такі умови привабливі для Барселони. Каталонці розраховують безплатно підписати 26-річного центрального захисника, запропонувавши йому довгостроковий контракт.

Нагадаємо, Зюле повідомив Баварії, що не продовжить контракт і піде з клубу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 40924
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 11398
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 14368 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 21511
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 11521
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 14352