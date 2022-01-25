Барселона хоче безплатно підписати оборонця Баварії

Ніклас Зюле може перейти у Барселону

Захисник Баварії Ніклас Зюле по завершенні сезону може перейти у Барселону.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Оборонець вирішив не продовжувати контракт з мюнхенцями і влітку покине клуб на правах вільного агента. Відтак, новому роботодавцю не доведеться платити за трансфер.

Такі умови привабливі для Барселони. Каталонці розраховують безплатно підписати 26-річного центрального захисника, запропонувавши йому довгостроковий контракт.

Нагадаємо, Зюле повідомив Баварії, що не продовжить контракт і піде з клубу.