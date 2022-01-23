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Лунін залишився у запасі Реала на матч з Ельче

Сьогодні 16:08 278 0
Поєдинок розпочнеться о 17:15
Лунін залишився у запасі Реала на матч з Ельче
#Андрій Лунін, #Ельче, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У матчі 22 туру іспанської Ла-Ліги мадридський Реал вдома зіграє з Ельче.

Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін залишився на лаві для запасних.

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Нагадаємо, Реал з Луніним здобув вольову перемогу у Кубку Іспанії.

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