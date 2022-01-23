Джерело - Чемпіон.
У матчі 22 туру іспанської Ла-Ліги мадридський Реал вдома зіграє з Ельче.
Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін залишився на лаві для запасних.
Нагадаємо, Реал з Луніним здобув вольову перемогу у Кубку Іспанії.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 22 туру іспанської Ла-Ліги мадридський Реал вдома зіграє з Ельче.
Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін залишився на лаві для запасних.
Нагадаємо, Реал з Луніним здобув вольову перемогу у Кубку Іспанії.