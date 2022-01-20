Гості у меншості святкували вольову перемогу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії Реал на виїзді протистояв Ельче.

Основний час зустрічі завершився внічию - 0:0. Наприкінці першого додаткового тайму Реал залишися у меншості - Мерселу отримав червону картку. І вже після виконання штрафного удару Ельче вдалося вийти вперед - відзначився Верду. У другому додатковому таймі мадридцям вдалося переломити хід гри, забивши два голи. Наприкінці зустрічі вирівнялися склади команди - у господарів Мінья отримав друге попередження.

Реал святкував вольову перемогу над Ельче - 2:1. Український голкіпер Андрій Лунін Реала провів увесь матч.

Кубок Іспанії

1/8 фіналу, 20 січня

Ельче - Реал 1:2 (0:0, 0:0, 1:0, 0:2)

Голи: 1:0 - 104 Верду, 1:1 - 108 Іско, 1:2 - 116 Азар

Нагадаємо Реал знайшов заміну Луніну.