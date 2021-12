Ліон та Париж не змогли дограти матч Кубка Франції через поведінку фанатів

Матч 1/32 фіналу Кубка Франції між Парижем та Ліоном не вдалось завершити через заворушення на трибунах.

Про це повідомляє Get French Football News.

Париж та Ліон змогли зіграти лише один тайм у рамках Кубка Франції, а гру довелось зупинити, оскільки фанати Ліона напали на групу підтримки суперника.

This weekend’s Coupe de France action has begun with Lyon fans attacking Paris FC fans. French football & violence are unfortunately the best of bedfellows this season. pic.twitter.com/lme5o0pINB