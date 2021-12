Матч 17-го туру АПЛ Бернлі - Вотфорд не відбудеться 15 грудня через спалах коронавірусу у складі гостей.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Поки що не відомо, коли проведуть гру.

It is with regret the #PL Board has postponed Burnley’s home fixture against Watford, due to be played this evening.



The decision was taken following guidance from medical advisers due to an ongoing COVID-19 outbreak within Watford’s squad



More: https://t.co/aLBL4XAaMj pic.twitter.com/9xPXLelm9Q