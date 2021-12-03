Ісмаїлі та Майкон не потрапили у заявку Шахтаря на матч з Львовом

Ісмаїлі, Патрік та Фернандо тренувалися перед зустріччю індивідуально

Джерело - Чемпіон.

Визначилася заявка Шахтаря на домашній матч 17-го туру УПЛ проти Львова.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін

Захисники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Корнієнко, Бондар

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Півзахисники: Степаненко, Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Педріньйо, Коноплянка

Нападники: Сікан

Не потрапили до цього списку Вітао, Ісмаїлі, Алан Патрік, Майкон, Фернандо та Жуніор Мораєс.

Ісмаїлі, Патрік та Фернандо тренувалися перед зустріччю індивідуально, Мораєс повернувся до загальної групи, причини відсутності Вітао та Майкона невідомі.

Матч розпочнеться о 17:00.