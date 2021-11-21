Селезньов: Радий, що не футболіст забив українському гранду - Інгульцю

Нападник Минаю Євген Селезньов, який забив у ворота Інгульця (2:2), всі голи присвячує синові, батькам, батькові, що помер.

Про це заявив 36-річний форвард.

"На душі зараз не дуже добре. Ми вели у рахунку, але пропустили безглуздий гол. Що тут казати?

За себе радий. Я пам'ятаю ті слова, що я не футболіст. Як не футболіст може забивати мастодонту та українському гранду - Інгульцю? Це ложка меду в бочці дьогтю.

Радісно святкував, бо 12 матчів не міг забити, а зараз забив.

Я всі голи присвячую синові, батькам, батькові, який помер. Мені було важко тренуватись, я порвав м'яз. Тільки 3 дні я тренувався. Я вважаю, що 55-60 хвилин мені достатньо для цього матчу. На наступний матч із Колосом. Подивимося, в якій формі я буду", - сказав Селезньов.