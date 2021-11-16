Лідером залишається Вейн Руні - 53 голи

Джерело - Transfermarkt.

Збірна Англії декласувала Сан-Маріно у матчі відбору до чемпоінату світу-2022 (10:0).

Покером відзначився форвард "трьох левів" Гаррі Кейн. Тепер на його рахунку 48 м'ячів за національну команду.

У списку найкращих бомбардирів в історії збірної Англії Кейн обійшов Джиммі Грівза (44 голи) і наздогнав Гарі Лінекера - вони ділять третій рядок.

Боббі Чарльтон посідає друге місце з 49 голами, Вейн Руні лідирує з 53 м'ячами.

Нагадаємо, збірна Англії вдвічі збільшить зарплату Саутгейту.