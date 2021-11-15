Румунський футболіст став наймолодшим дебютантом в історії європейських збірних

15-річний футболіст Енес Салі дебютував за збірну Румунії

Румунський футболіст Енес Салі ввійшов у історію як наймолодший європейський дебютант національної чоловічої збірної та наймолодший гравець в історії Румунії.

Про це повідомляє Суспільне.

Його першим офіційним матчем стала гра проти Ліхтенштейну в кваліфікації до чемпіонату світу-2022, у день якої йому було 15 років 8 місяців 22 дні.

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Салі побив рекорд норвежця Мартіна Едегора, який також дебютував у 15 років. Юний форвард "Фарула" вийшов на поле на 82-ій хвилині за рахунку 1:0 на користь Румунії, замінивши нападника КС Університатя Андрея Івана. Збірна врешті перемогла з рахунком 2:0 та наразі посідає третє місце в групі J з 17 очками за 10 ігор.

Наймолодшим дебютантом в історії світового чоловічого футболу, незалежно від типу матчу, лишається Лукас Кнехт, який уперше вийшов на поле за збірну Північної Македонії в 14 років 2 дні. Це було в 2007 році в матчі проти Гуаму (0:9).