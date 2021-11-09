Федецький: У Дніпрі мені винні понад мільйон доларів

Для колишнього футболіста Дніпра Артема Федецького образливо, що команду можна було б зберегти.

Про це розповів сам гравець.

"Спочатку було все чудово, але в результаті команда стала банкрутом, тому кішки на душі шкребуть. Але він був власником і вирішував долю клубу. У Європі вирішує рада директорів, а в нас президенти клубів.

Не так образа за борги перед гравцями, як за те, що команду можна було б зберегти. Але водночас без Коломойського ми не пережили б таких емоцій, не вийшли б у фінал Ліги Європи. Це спогади на все життя і це дорожче за гроші.

Скільки залишилися мені винні? Понад мільйон доларів", - сказав Федецький.