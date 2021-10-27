Остап Маркевич: Ми гратимемо виключно на перемогу у грі з Динамо

Маріуполь збирається дати бій Динамо у матчі 1/8 фіналу Кубка України.

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Так сказав головний тренер команди Остап Маркевич.

"Не може бути такого, щоби ми не дали бій. Навіщо тоді існує ця команда? Ми гратимемо виключно на перемогу у грі з Динамо. Природно, наш склад відрізнятиметься від звичайного. У нас за дві доби наступна гра і потрібно врахувати це. Логічно, що в нас будуть і деякі зміни у тактиці на гру", - сказав Маркевич.