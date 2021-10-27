Андронов про прощання Мілевського: Думав, що не можна до такої вульгарності опуститися

Колишній форвард Динамо Артем Мілевський попрощався з уболівальниками під пісню Віват, король!. І це було не дуже доречно.

Так вважає відомий російський коментатор Олексій Андронов.

"Коли мені розповіли цю історію – я не повірив спочатку. Думав, що не можна до такої вульгарності опуститися. Це прощальна пісня однієї конкретної людини. Написана і заспівана вона для та на славу Олега Блохіна. Чи серйозно включати її Артему Мілевському? Ні, зрозуміло, що пісня така гарна, що кому її тільки не включали. І Черенкову. І Колесову.

Але Король у Києві – один. Олег Блохін. Крапка!", - написав Андронов.