Нападник Миная Євген Селезньов пояснив конфлікт з гравцем Динамо Олександром Караваєвим.

Про це розповів сам футболіст.

"Щоб мені дитина щось розповідала? Караваєв просився зі мною за стіл сісти поруч, а тепер ще рот відкриває. Чому Буяльський цього не каже? Починає щось бігати, кричати, щось розповідати. Що ти бігаєш? Що ти розповідаєш? Ти взагалі хто? Я не з'ясовував, але навіщо він перед камерою чекав на мене в підтрибунному приміщенні? Я йому сказав, що після гри поговоримо.

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Спершу Караваєв на полі почав щось доводити судді. Я йому кажу: Закрий рот. Тобі рано говорити, ти просто Караваєв. Він перед камерами стоїть чекає на мене, я сказав, що потім поговоримо без камер, але ні, він не хоче. Ось і все, що було", – сказав Селезньов.